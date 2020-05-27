شؤون فلسطينية

مستعربون يختطفون شاباً من بيت ريما

مستعربون يختطفون شاباً من بيت ريما
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن المستعربين، اقتحموا البلدة بسيارة مدنية، وداهموا منزل الشاب نور الدين البرغوثي (26 عاماً)، واقتادوه سيراً على الأقدام باتجاه الجبال والأودية، غرب بيت ريما.

وأشارت إلى أن الاحتلال، كان قد اعتقل قبل عدة أيام ابن عمه باسل البرغوثي، كذلك والده عادل البرغوثي، الذي أفرج عنه بعد ساعات على اعتقاله، كما أن شقيقه مصطفى، معتقل منذ 8 أعوام، ومحكوم بالسجن لمدة 14 عاماً.

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