"الصحة" بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.
وأضافت "الصحة": بذلك ليرتفع العدد الإجمالي لمصابي الفيروس إلى 61 حالة منذ آذار/مارس الماضي، توفي من بينهم حالة واحدة وتعافي 18 حالة.
وتابعت: لازالت 42 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح.
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