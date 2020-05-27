"الصحة" بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع





وأضافت "الصحة": بذلك ليرتفع العدد الإجمالي لمصابي الفيروس إلى 61 حالة منذ آذار/مارس الماضي، توفي من بينهم حالة واحدة وتعافي 18 حالة.





وتابعت: لازالت 42 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.