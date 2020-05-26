شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو يوم الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ليلة الأربعاء الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

أما يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعيا في المناطق الجبلية حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-15 24-13 21-12 بيت لحم 26-15 24-13 21-12
رام الله والبيرة 25-14 23-12 20-11 طولكرم 28-18 26-17 24-16
نابلس 27-16 25-14 22-13 قلقيلية 28-18 26-17 24-16
جنين 30-17 28-15 25-14 سلفيت 26-15 24-13 21-12
طوباس 30-17 28-15 25-14 روابي 27-16 25-14 22-13
الخليل 25-14 25-12 25-14 غزه 27-19 25-18 24-17
أريحا 33-23 31-21 29-18 خانيونس 27-19 25-18 24-17
الأغوار الشمالية 31-21 29-19 27-16 رفح 28-18 26-17 25-16

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