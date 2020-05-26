دولي

الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورات عسكرية في "غلاف غزة"

الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورات عسكرية في "غلاف غزة"
مناورة إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بدأت مساء اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية في "غلاف غزة" تستغرق عدة ساعات.

وتتضمن المناورات وفق ما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية يتخللها إطلاق قنابل إنارة.

وأضاف: تم التخطيط مسبقاً للتمرين ضمن برنامج التدريب لعام 2020 للحفاظ على جاهزية القوات.

ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن رئيس الوزراء البديل وزير الجيش، بيني غانتس قوله لرؤساء مجالس "غلاف غزة"، أن التوترمع غزة لن يختفي، وسيبقى معنا لبضع سنوات".

وأضاف: "نحن نعلم من هم جيراننا ونحن جاهزون لأي شيء، لن نكون مغفلين إذا حدث شيء في غزة"، وفق زعمه.

وزار غانتس اليوم الثلاثاء، مناطق "غلاف غزة".برفقة رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال هرتسي هاليفي" وقائد فرقة غزة، الجنرال اليعازر توليدانو، وفق ما نقلت قناة (كان).

أخبار ذات صلة

78 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيطاليا

78 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيطاليا

&#34;الصحة العالمية&#34; تحدد مكان بؤرة (كورونا) الجديدة

"الصحة العالمية" تحدد مكان بؤرة (كورونا) الجديدة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

غانتس: التوتر مع غزة لن يختفي وسيبقى معنا لبضع سنوات

غانتس: التوتر مع غزة لن يختفي وسيبقى معنا لبضع سنوات

إسبانيا تسجل أرقاماً منخفضة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) اليومية

إسبانيا تسجل أرقاماً منخفضة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) اليومية

بريطانيا: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) واستخدام عقار &#34;ريمديسيفير&#34; لعلاج بعض حالاته

بريطانيا: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) واستخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج بعض حالاته

مركب من دواءين.. اكتشاف علاج &#34;ناجع&#34; لفيروس (كورونا) في إسرائيل

مركب من دواءين.. اكتشاف علاج "ناجع" لفيروس (كورونا) في إسرائيل

روسيا تسجل أرقاماً قياسياًُ بحالات الشفاء ووفيات فيروس (كورونا)

روسيا تسجل أرقاماً قياسياًُ بحالات الشفاء ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

دبابة أردنية في عمق اسرائيل

دبابة أردنية في عمق اسرائيل

شؤون فلسطينية

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يدعو لوحدة سياسية وخطة وطنية لمواجهة مشروع الضم

قيادي بـ "حماس" يدعو لوحدة سياسية وخطة وطنية لمواجهة مشروع الضم

مخابرات الاحتلال تمنع أمين سر فتح بالعيسوية من المشاركة بأي نشاط

مخابرات الاحتلال تمنع أمين سر فتح بالعيسوية من المشاركة بأي نشاط

قيادي بـ (فدا): في ذكرى النكبة عيدنا الحقيقى يوم عودتنا وحريتنا

قيادي بـ (فدا): في ذكرى النكبة عيدنا الحقيقى يوم عودتنا وحريتنا

عياش يهنئ العاهل الأردني بعيد الاستقلال

عياش يهنئ العاهل الأردني بعيد الاستقلال

سلطات الاحتلال تستدعي المرابطة خديجة خويص للتحقيق

سلطات الاحتلال تستدعي المرابطة خديجة خويص للتحقيق

وفاة طفلة غرقاً في بركة سباحة بأريحا

وفاة طفلة غرقاً في بركة سباحة بأريحا

إصابة مسنة وطفلة إثر حادث سير وسط قطاع غزة

إصابة مسنة وطفلة إثر حادث سير وسط قطاع غزة

الجامعة الإسلامية الأولى فلسطينيًا و14 عربيًا وفقًا للتصنيف العالمي &#34;Uni Rank&#34;

الجامعة الإسلامية الأولى فلسطينيًا و14 عربيًا وفقًا للتصنيف العالمي "Uni Rank"

منوعات

الكومبارس الشهير بـ&#34;إيتو&#34;.. وفاة عبد النبي السيد

الكومبارس الشهير بـ"إيتو".. وفاة عبد النبي السيد

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

&#34;ابني يشاهد فيديوهاتها&#34;.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

"ابني يشاهد فيديوهاتها".. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

وفاة الإعلامية شيرين جمال

وفاة الإعلامية شيرين جمال

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس &#34;كورونا&#34;.. ورسالة إلى الجمهور

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا".. ورسالة إلى الجمهور

عربي

سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالأردن وموظفو الحكومة يعودون إلى عملهم

سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالأردن وموظفو الحكومة يعودون إلى عملهم

نصر الله: لا نريد حرباً أهلية في لبنان

نصر الله: لا نريد حرباً أهلية في لبنان

السعودية تعلن آلية العودة للعمل بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص

السعودية تعلن آلية العودة للعمل بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص

مصر: 789 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و14 حالة وفاة

مصر: 789 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و14 حالة وفاة