الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورات عسكرية في "غلاف غزة"

مناورة إسرائيلية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت مساء اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية في "غلاف غزة" تستغرق عدة ساعات.



وتتضمن المناورات وفق ما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية يتخللها إطلاق قنابل إنارة.



وأضاف: تم التخطيط مسبقاً للتمرين ضمن برنامج التدريب لعام 2020 للحفاظ على جاهزية القوات.



ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن رئيس الوزراء البديل وزير الجيش، بيني غانتس قوله لرؤساء مجالس "غلاف غزة"، أن التوترمع غزة لن يختفي، وسيبقى معنا لبضع سنوات".



وأضاف: "نحن نعلم من هم جيراننا ونحن جاهزون لأي شيء، لن نكون مغفلين إذا حدث شيء في غزة"، وفق زعمه.



وزار غانتس اليوم الثلاثاء، مناطق "غلاف غزة".برفقة رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال هرتسي هاليفي" وقائد فرقة غزة، الجنرال اليعازر توليدانو، وفق ما نقلت قناة (كان).