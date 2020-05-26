سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالأردن وموظفو الحكومة يعودون إلى عملهم

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم الثلاثاء، سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الإصابات 718.



يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون إن موظفي الحكومة والقطاع العام بالأردن بدأوا العودة التدريجية لعملهم بعد شهرين من التوقف في إطار إجراءات العزل العام المتبعة لاحتواء تفشي جائحة فيروس (كورونا) التي ألزمتهم بالبقاء في منازلهم.



وتوقف أغلب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم نحو 250 ألفا عن العمل في مكاتبهم منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف آذار/مارس.



وقال سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية: إن من المتوقع أن يعود نحو 60% من الموظفين إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية تحافظ على التباعد الاجتماعي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وكانت الحكومة قالت في نهاية الشهر الماضي إنها تمكنت من احتواء تفشي الفيروس ورفعت العديد من القيود فعادت أغلب الشركات والصناعات للعمل.