مخابرات الاحتلال تمنع أمين سر فتح بالعيسوية من المشاركة بأي نشاط

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمين سر حركه فتح منطقة العيساوية، ياسر درويش للتحقيق.



وسلمت مخابرات الاحتلال درويش، عقب الإفراج عنه، قراراً يقيد حركته ويمنعه من الانخراط أو عقد اي اجتماعات تتظيمية، أو نشاط يدعم أسر الشهداء والأسرى، ويمنع من عمل أي مخيم صيفي، أو من تقديم مساعدة للمحتاجين، ويمنع عليه عمل أي نشاط ثقافي تعليمي صحي في بلدته العيسوية.



كما يمنع من أن يكون عضوا في لجنة أولياء امور الطلبه في المدارس، وفق ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).