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نصر الله: لا نريد حرباً أهلية في لبنان

نصر الله: لا نريد حرباً أهلية في لبنان
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله: إن معادلة إسقاط المسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، ما زالت قائمة.

ودعا في تصريحات لإذاعة (النور) اللبنانية، إلى أن يكون لدى "المقاومة هدف من نوع تحويل كل صواريخها إلى دقيقة"، معتبراً أن "الأغلبية الساحقة في لبنان ما زالت محكومة للاعتبارات الطائفية ونحن ضد العزل والإقصاء".

وأضاف نصر الله: "لا نريد حربا أهلية في لبنان حتى لو قالوا أن بذلك نحكم لبنان فنحن لا نريد ذلك.. يقولون أن لدينا فوبيا من الحرب الأهلية وذلك مفخرة لنا ورفضنا لهذه الحرب يأتي انطلاقاًمن حرصنا على لبنان"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وحول وجود قوات (يونيفيل) في جنوب لبنان، قال الأمين العام لـ (حزب الله): إن "أعداد قوات اليونيفيل أو تخفيفها هو نفس الأمر بالنسبة إلينا وإذا أرادوا ترحيلهم هذا شأنهم ونحن لسنا ضد بقاء اليونيفيل بل أنا أتحدث من الزاوية الإسرائيلية".

وأوضح أن لبنان رفض تغيير مهمة (يونيفيل) "لكن الإسرائيلي يريد إطلاق يدها وأن يكون لها الحق بمداهمة وتفتيش الأملاك الخاصة والأمريكيون يضغطون على لبنان بهذا الملف".

وكشف نصر الله أن "التغيير في مهمة اليونيفيل كان من أهداف المفاوضات في حرب تموز التي لا يزال لبنان يرفضها".

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