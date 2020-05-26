(وفا): الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب شاب شمال شرق رام الله

الجيش الإسرائيلي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلق الليلة، النار صوب شاب من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأصابه بجروح.



وأضافت: بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب على مدخل سلواد ومنعت الهلال الأحمر من الوصول للشاب المصاب، ولم تعرف طبيعة إصابته أو هويته.



وتابعت (وفا): أن قوات الاحتلال أغلقت قرية سلواد بالكامل وانتشرت بكثافة في محيطها.



يتبع..