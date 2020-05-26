قيادي بـ (فدا): في ذكرى النكبة عيدنا الحقيقى يوم عودتنا وحريتنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد بدوان، عضو المكتب التنفيذى للاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة، أمين سر الاتحاد الديمقراطي الفلسطينى (فدا) فى المحافظة الوسطى، أن العيد الحقيقى للشعب الفلسطينى هو يوم الخلاص من الاحتلال الإسرائيلى وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم و قراهم، التى اقتلعوا و هجروا منها قسرا فى أوسع وأشرس حملة تطهير عرقى عرفها التاريخ الحديث.
واعتبر بدوان أن الاتحاد الديمقراطي الفلسطينى (فدا) سيواصل النضال مع كافة قوى شعبنا وأصدقائه حول العالم حتى تنفيذ القرار الأممى ١٩٤ بالعودة و التعويض للاجئين الفلسطينيين، والصادر عن الجمعية العامة فى دورتها الثالثة فى 11/12/1948.
ودعا عضو المكتب التنفيذى للاجئين، إلى ضررورة العمل والبناء على قرار الجمعية العامة رقم 273 لسنة 1949، والذى اعتبر قبول إسرائيل عضوا فى الأمم المتحدة مشروطًا بقدرتها بتحمل الالتزامات الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة، واستعدادها لتطبيق قراراتها، و حتى الآن ما زالت إسرائيل ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وهذا ينسف الأساس القانونى لعضوية
إسرائيل فى الأمم المتحدة ، ورفضها المستمر إلى تنفيذ القرارات السابقة بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينيين حسبما ما جاء للجنة التوفيق فى تقريرها والذى احتواه قرار الجمعية العامة رقم 513 لعام 1952.
واعتبر بدوان أن النجاح فى استصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1974 والذى حمل الرقم 3236، بعد استماعها إلى بيان منطمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين شكل علامة فارقة فى الاعتراف الدولى فى منطمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب العربى الفلسطينى، حيث أكدت الجمعية العامة
على قراراتها السابقة معترفة بأن الشعب الفلسطينى قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه فى تقرير مصيره، وأيضا منع اللاجئين الفلسطينين من العودة يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
أكد محمد بدوان، عضو المكتب التنفيذى للاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة، أمين سر الاتحاد الديمقراطي الفلسطينى (فدا) فى المحافظة الوسطى، أن العيد الحقيقى للشعب الفلسطينى هو يوم الخلاص من الاحتلال الإسرائيلى وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم و قراهم، التى اقتلعوا و هجروا منها قسرا فى أوسع وأشرس حملة تطهير عرقى عرفها التاريخ الحديث.
واعتبر بدوان أن الاتحاد الديمقراطي الفلسطينى (فدا) سيواصل النضال مع كافة قوى شعبنا وأصدقائه حول العالم حتى تنفيذ القرار الأممى ١٩٤ بالعودة و التعويض للاجئين الفلسطينيين، والصادر عن الجمعية العامة فى دورتها الثالثة فى 11/12/1948.
ودعا عضو المكتب التنفيذى للاجئين، إلى ضررورة العمل والبناء على قرار الجمعية العامة رقم 273 لسنة 1949، والذى اعتبر قبول إسرائيل عضوا فى الأمم المتحدة مشروطًا بقدرتها بتحمل الالتزامات الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة، واستعدادها لتطبيق قراراتها، و حتى الآن ما زالت إسرائيل ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وهذا ينسف الأساس القانونى لعضوية
إسرائيل فى الأمم المتحدة ، ورفضها المستمر إلى تنفيذ القرارات السابقة بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينيين حسبما ما جاء للجنة التوفيق فى تقريرها والذى احتواه قرار الجمعية العامة رقم 513 لعام 1952.
واعتبر بدوان أن النجاح فى استصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1974 والذى حمل الرقم 3236، بعد استماعها إلى بيان منطمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين شكل علامة فارقة فى الاعتراف الدولى فى منطمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب العربى الفلسطينى، حيث أكدت الجمعية العامة
على قراراتها السابقة معترفة بأن الشعب الفلسطينى قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه فى تقرير مصيره، وأيضا منع اللاجئين الفلسطينين من العودة يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
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