قيادي بـ (فدا): في ذكرى النكبة عيدنا الحقيقى يوم عودتنا وحريتنا



واعتبر بدوان أن الاتحاد الديمقراطي الفلسطينى (فدا) سيواصل النضال مع كافة قوى شعبنا وأصدقائه حول العالم حتى تنفيذ القرار الأممى ١٩٤ بالعودة و التعويض للاجئين الفلسطينيين، والصادر عن الجمعية العامة فى دورتها الثالثة فى 11/12/1948.



ودعا عضو المكتب التنفيذى للاجئين، إلى ضررورة العمل والبناء على قرار الجمعية العامة رقم 273 لسنة 1949، والذى اعتبر قبول إسرائيل عضوا فى الأمم المتحدة مشروطًا بقدرتها بتحمل الالتزامات الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة، واستعدادها لتطبيق قراراتها، و حتى الآن ما زالت إسرائيل ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وهذا ينسف الأساس القانونى لعضوية

إسرائيل فى الأمم المتحدة ، ورفضها المستمر إلى تنفيذ القرارات السابقة بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينيين حسبما ما جاء للجنة التوفيق فى تقريرها والذى احتواه قرار الجمعية العامة رقم 513 لعام 1952.



واعتبر بدوان أن النجاح فى استصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1974 والذى حمل الرقم 3236، بعد استماعها إلى بيان منطمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين شكل علامة فارقة فى الاعتراف الدولى فى منطمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب العربى الفلسطينى، حيث أكدت الجمعية العامة

على قراراتها السابقة معترفة بأن الشعب الفلسطينى قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه فى تقرير مصيره، وأيضا منع اللاجئين الفلسطينين من العودة يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.



رام الله - دنيا الوطنأكد محمد بدوان، عضو المكتب التنفيذى للاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة، أمين سر الاتحاد الديمقراطي الفلسطينى (فدا) فى المحافظة الوسطى، أن العيد الحقيقى للشعب الفلسطينى هو يوم الخلاص من الاحتلال الإسرائيلى وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم و قراهم، التى اقتلعوا و هجروا منها قسرا فى أوسع وأشرس حملة تطهير عرقى عرفها التاريخ الحديث.