إعلام إسرائيلي: الأمن الفلسطيني يأمر عناصره بعدم حمل أسلحة خارج "A" وتوقعات باستئناف الاعتقالات

قوات أمن فلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الفلسطينية، أصدرت أوامر لعناصرها بعدم حمل أسلحة أو ارتداء زي رسمي خارج المنطقة "A".



كما أمرت العناصر بالتحرك فقط بالمركبات المدنية، وذلك بسبب توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.



وكانت قناة (كان) أفادت أنه على خلفية وقف التنسيق الأمني، من المتوقع أن يستأنف الجيش الإسرائيلي الاعتقالات الليلية في الضفة الغربية، وفق ما نقلت قناة (كان).



يأتي ذلك بعد تجميد عمليات الاعتقال، خلال أيام عيد الفطر الثلاثة الماضية.



وكان الرئيس محمود عباس، أعلن الأسبوع الماضي، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.



جاء ذلك إثر اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية رداً على مخططات الضم الإسرائيلية.