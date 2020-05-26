عياش يهنئ العاهل الأردني بعيد الاستقلال

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش مواقف الأردن الثابتة التي يقودها الملك عبدالله الثاني في دعم الحق الفلسطيني.



وشدد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، للحفاظ على هويتها العربية.



جاء ذلك في برقية التهنئة التي وجهها الدكتور محمد عياش إلى الملك عبدالله بمناسبة عيد الاستقلال 64 للمملكة الأردنية ، حيث

اعرب عياش من خلالها عن اعجابه بالإنجازات الهامة للمملكة في عهد الملك عبد الله الثاني.



ولفت عياش إلى أن الشعب الفلسطيني يفخر بحمل الملك "عبدالله الثاني" لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا ان دور الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها واضح عبر المواقف الثابتة والراسخة التي أعلنها جلالته في العديد من المنابر الإقليمية والدولية.



وأكد أن الأردن وفلسطين في خندق واحد في مواجهة أية مشاريع تستهدف محاولات تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية، وان مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة رغم تعاظم التحديات والعقبات.