شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: سنفعل كل ما بوسعنا كي لا يحدث مخطط الضم الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي: سنفعل كل ما بوسعنا كي لا يحدث مخطط الضم الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تصميمه العمل من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، قوله: "إذا حدث الضم، وسنفعل كل ما بوسعنا كي لا يحدث، يجب علينا التفكير في الإجراءات اللازم اتخاذها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد بوريل للنواب الأوروبيين أن 25 دولة من الدول الأعضاء وافقت على الإعلان الأوروبي الأخير والذي يعتبر أن إسرائيل ستكون مخالفة للقانون الدولي ولالتزاماتها، لو قامت بالفعل بضم أجراء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت (القناة 13) الإسرائيلية قالت اليوم الثلاثاء: إن بعض قادة دول أوروبا من بينهم، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعثوا برسائل شخصية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة، بشأن قرارات الضم.

ووفق القناة الإسرائيلية، فإن الزعماء الأوروبيين حثوا نتنياهو على عدم تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، والعمل بخصوص القضية الفلسطينية فقط وفقًا للقانون الدولي.

وجددت فرنسا، على لسان وزير الخارجية جان ايف لودربان اليوم الثلاثاء، دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية.

وحذرت باريس إسرائيل، من أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد"، وفق ما نقلت وكالة (العين) الإخبارية.

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