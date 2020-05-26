السعودية تعلن آلية العودة للعمل بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير المورار البشرية السعودي، أحمد الراجحي عن عودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل يوم 31 آيار/مايو بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل في 14 حزيران/يونيو.



وقال وفق ما نقلت قناة (العربية): "سنحافظ على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين"، مشيراً إلى أن "عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية".



وكانت المملكة أصدرت عدة قرارات أبرزها، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.