78 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إيطاليا

سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، 78 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية.





كما وصل عدد حالات الإصابة اليومية، إلى 397 مقارنة مع 300 يوم الاثنين، وفق ما قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا.



وارتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 32955 حالة، وهو ثالث أكبر عدد من المتوفين في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 230555.



وانخفض عدد المسجلين لحملهم الفيروس إلى 52942 من 55300 في اليوم السابق.



رام الله - دنيا الوطن