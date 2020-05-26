دولي

"الصحة العالمية" تحدد مكان البؤرة الجديدة لجائحة فيروس (كورونا)

"الصحة العالمية" تحدد مكان البؤرة الجديدة لجائحة فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: إن الأمريكتين هما البؤرة الجديدة لجائحة فيروس (كورونا)، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.

وقالت كاريسا إتيان، مديرة المنظمة للأمريكتين، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: إن التفشي يتسارع في دول مثل البرازيل التي سجلت في الأسبوع الماضي أكبر عدد من الوفيات في العالم لفترة سبعة أيام منذ بدء تفشي فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وكانت "الصحة العالمية" حذرت من "ذروة ثانية" للمرض بفيروس (كورونا) المستجد في الدول التي شهدت تراجع الإصابات بالفيروس، في حال خُففت الإجراءات بشكل أسرع من اللازم.

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