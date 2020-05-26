سلطات الاحتلال تستدعي المرابطة خديجة خويص للتحقيق



وسبق أن استدعى الاحتلال خويص للتحقيق على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعواتها للصلاة والرباط في المسجد الأقصى كما تعرضت للإبعاد عدة مرات.



يأتي ذلك في وقت أفرجت فيه قوات الاحتلال عن الناشط المقدسي من بلدة العيساوية ياسر درويش بعد التحقيق معه وتسليمه قرارا بمنع إقامة أي نشاط سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو صحي في البلدة وهددت بإعادة اعتقاله.



رام الله - دنيا الوطناستدعت مخابرات الاحتلال اليوم الثلاثاء، المرابطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق معها يوم غد.وأفادت مصادر في مدينة القدس، بأن عناصر من مخابرات الاحتلال استدعوا خويص للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة في المدينة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).