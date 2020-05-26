شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تستدعي المرابطة خديجة خويص للتحقيق

سلطات الاحتلال تستدعي المرابطة خديجة خويص للتحقيق
خديجة خويص
رام الله - دنيا الوطن
استدعت مخابرات الاحتلال اليوم الثلاثاء، المرابطة المقدسية خديجة خويص للتحقيق معها يوم غد.

وأفادت مصادر في مدينة القدس، بأن عناصر من مخابرات الاحتلال استدعوا خويص للتحقيق في مركز القشلة بالبلدة القديمة في المدينة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وسبق أن استدعى الاحتلال خويص للتحقيق على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعواتها للصلاة والرباط في المسجد الأقصى كما تعرضت للإبعاد عدة مرات.

يأتي ذلك في وقت أفرجت فيه قوات الاحتلال عن الناشط المقدسي من بلدة العيساوية ياسر درويش بعد التحقيق معه وتسليمه قرارا بمنع إقامة أي نشاط سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو صحي في البلدة وهددت بإعادة اعتقاله.

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