ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 16.757 بعد تشخيص حالات جديدة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن من بين المصابين، 37 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 281.



وكانت وزارة الجيش الإسرائيلية أعلنت اليوم الثلاثاء، أن بحثاً أجري في المعهد البيولوجي، أظهر نجاعة علاج لمرضى (كورونا)، مبني على أساس دواءين أعِدا أصلا لمعالجة مصابي داء "غوشيه".



وجاء من المعهد، أن الدواء المزدوج يمكنه أن يشكل حلاً على المدى القريب، علماً بأنه قد تمت المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة بمراقبة الأدوية في العالم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).