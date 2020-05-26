وفاة طفلة غرقاً في بركة سباحة بأريحا

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت مساء اليوم الثلاثاء طفلة تبلغ من العمر (عامين ونصف) غرقاً في بركة سباحة بمنزلٍ في مدينة أريحا.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الطفلة من مدينة القدس ووصلت إلى مستشفى أريحا الحكومي في حالة حرجة وبعدها أعلن الأطباء عن وفاتها.



وأضاف: أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقاً بالحادثة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.