زعماء أوروبيون يحثون نتنياهو على عدم تنفيذ خطة الضم.. وفرنسا: لن نبقى دون رد

قالت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن بعض قادة دول أوروبا من بينهم، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعثوا برسائل شخصية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة، بشأن قرارات الضم.



ووفق القناة الإسرائيلية، فإن الزعماء الأوروبيين حثوا نتنياهو على عدم تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، والعمل بخصوص القضية الفلسطينية فقط وفقًا للقانون الدولي.



وجددت فرنسا، على لسان وزير الخارجية جان ايف لودربان اليوم الثلاثاء، دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية.



وحذرت باريس إسرائيل، من أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد"، وفق ما نقلت وكالة (العين) الإخبارية.



وقال لودريان، في تصريحات أمام أمام الجمعية الوطنية: "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض".



وأضاف: "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".



رام الله - دنيا الوطن