الجامعة الإسلامية الأولى فلسطينيًا و14 عربيًا وفقًا للتصنيف العالمي "Uni Rank"



كما تصدرت المرتبة 14 بين أفضل 200 جامعة تم اختيارها من الجامعات الناطقة باللغة العربية على مستوى العالم، وحلّت في المرتبة 1499 عالميًا من بين 13623 مؤسسة تعليم عال تنتمي لـ 200 بلد في جميع أنحاء العالم.



ويعتبر هذا التصنيف العالمي من التصنيفات الهامة حيث يقوم بتصنيف أفضل وأشهر مؤسسات التعليم المعتمدة استنادًا إلى السمعة التي تحظى بها وعلاقاتها وحضورها وما تتمتع به المؤسسة من شهرة وكذلك ما تقدمه من مواد تعليمية وخدمات.



هذا ويعتبر تصنيف "Uni Rank" دليلًا دوليًا للتعليم العالي، وهو يعتمد في تصنيف الجامعات على معطيات أربع جهات عالمية مستقلة تحدد مدى حضور وشهرة الجامعات الخاضعة للتقييم.



رام الله - دنيا الوطنحصلت الجامعة الإسلامية بغزة على المرتبة الأولى فلسطينيًا بعد تصدرها قائمة التصنيفات لمحرك البحث التعليمي "International Colleges and Universities" وذلك في نسخته الأخيرة للعام 2020.