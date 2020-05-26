نقابة الصحفيين تحذر من الإشاعات والأخبار الزائفة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء جميع وسائل الإعلام وجميع الصحفيين إلى محاربة الإشاعات والاخبار الزائفة.



وحذرت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الإشاعات والأخبار الزائفة تهدف لضرب وحدة المجتمع الفلسطيني والنسيج الاجتماعي وتثير البلبلة والفتن.



وأشادت النقابة بالدور المهني للصحفيين العاملين في الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي بكل المنعطفات والظروف والمحن التي مر ويمر بها شعبنا الفلسطيني وبالدور الكبير الذي يقومون به والتضحيات الكبيرة التي دفعوها ثمنا لحرية شعبنا واستقلاله من خلال دورهم المهني ودورهم في ترسيخ حرية الإعلام المهني.



وطالبت جميع الزميلات والزملاء الصحفيين بمزيد من توخي الدقة خصوصاً أنه بدا واضحا أن الاحتلال يسعى من خلال إعلامه ووسائل تواصل اجتماعية تحمل أسماء وهمية تابعة للاحتلال بتزوير أخبار كاذبة كما حدث بتزوير أخبار كاذبة باسم (تلفزيون فلسطين) عدة مرات آخرها اليوم وكما حدث بنشر خبر كاذب عن منظمة الصحة العالمية ثبت بعد التحقق من المصادر الرسمية أنه كاذب وملفق.



وشددت النقابة أن الاحتلال يسعى بشكل منظم وممنهج لنشر أخبار كاذبة وبث شائعات هدفها خلق بلبلة وفتن نرجو الحذر والانتباه ورصدها ومتابعتها وتحذير الجمهور منها.