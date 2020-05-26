"الخارجية": حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية.



وقالت في بيان مقتصب عبر (تويتر): "تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطن إسماعيل محمد إسماعيل دغمش (55 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا)".



وكانت "الخارجية" أفادت قبل الإعلان عن حالة الوفاة بالسعودية، قالت إن حصيلة الوفيات بالفيروس بين أبناء جاليتنا حول العالم ارتفعت إلى 97، والإصابات إلى 1605، تماثل منهم 789 للشفاء.