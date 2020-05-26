شؤون فلسطينية

مقتل مواطنة طعناً بأداة حادة في جنين

مقتل مواطنة طعناً بأداة حادة في جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت النيابة العامة والشرطة اليوم الثلاثاء، تحقيقاً في مقتل مواطنة (32 عاماً) من السيله الحارثية، غرب جنين، طعناً بأداة حادة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول مواطنة متوفية للمشفى الحكومي بمدينة جنين جراء طعنها بأداة حادة، تحركت قوة من فرع المباحث العامة والتحقيق وبحضور النيابة والطب الشرعي لمسرح الجريمة لإجراء الكشف والمعاينة ورفع الأدلة الجنائية ومن ثم إلى مشفى جنين الحكومي للكشف على الجثمان والوقوف على ملابسات القضية .

وأضاف ارزيقات: بأن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان وأحالته لمعهد الطب العدلي، مؤكداً بأن قوة من الشرطة تمكنت من القبض على  شخص مشتبه به وإحضاره لمديرية الشرطة.

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