غانتس: التوتر مع غزة لن يختفي وسيبقى معنا لبضع سنوات

رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (والا) الإسرائيلي عن رئيس الوزراء البديل وزير الجيش، بيني غانتس قوله لرؤساء مجالس "غلاف غزة"، أن التوترمع غزة لن يختفي، وسيبقى معنا لبضع سنوات".

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وأضاف: "نحن نعلم من هم جيراننا ونحن جاهزون لأي شيء، لن نكون مغفلين إذا حدث شيء في غزة"، وفق زعمه.وزار غانتس اليوم الثلاثاء، مناطق "غلاف غزة".برفقة رئيس الأركان أفيف كوخافي وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال هرتسي هاليفي" وقائد فرقة غزة، الجنرال اليعازر توليدانو، وفق ما نقلت قناة (كان).يشار إلى أن هذه هي الجولة الأولى التي يقوم بها غانتس في مناطق "غلاف غزة" منذ توليه منصبه الجديد إثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.واطلع غانتس على تحديثات الجبهة الجنوبية، كما التقى برؤساء مجالس "غلاف غزة" في سديروت.