الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه تدعو لتشكيل لوبي إعلامي مساند ومناصر للحكومة والأجهزة الأمنية

دعت الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية إلى تشكيل لوبي إعلامي مساند ومناصر للحكومة والأجهزة الأمنية.





جاء ذلك في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، معبرة عن التفافها والتحامها حول قرارات الرئيس محمود عباس حل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية من جميع الاتفاقيات.





وأكدت الهيئة على دعم قرارات رئيس الوزراء وإجراءات المؤسسة الأمنية في إدارة الأزمات والتحديات والحفاظ على امن وصحة وسلامة وممتلكات المواطنين.





وفيما يلي نص البيان:



تتقدم الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية إلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادته وحكومته ومؤسسات المدنية والأمنية وإلى الأمتين العربية والإسلامية بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



في ظل استمرار إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي بتقويض حل الدولتين ،وتنصل دولة الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية لكافة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع والشروع بتطبيق صفقة القرن بضم أجزاء من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة تحت الاحتلال الإسرائيلي ، والمحاولات البائسة من أصحاب الأقلام المأجورة والخارجة عن الصف الوطني والشعبي لضرب وحدة شعبنا، والقرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس من التحلل من الاتفاقيات ،والإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء ، ولخطورة المرحلة التي يقف الشعب الفلسطيني على مفترق طرق، فان الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية تؤكد ما يلي :



1. نعبر عن التفافنا والتحامنا الوطني حول قرارات فخامة الرئيس محمود عباس حل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية من جميع الاتفاقيات .



2. التأكيد على دعم قرارات رئيس الوزراء وإجراءات المؤسسة الأمنية في إدارة الأزمات والتحديات والحفاظ على امن وصحة وسلامة وممتلكات المواطنين.



3. تبارك الهيئة مواقف الدول العربية الشقيقة والإسلامية وثوابت جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة وشعب الأردن الشقيق الداعم للحقوق الفلسطينية بكافة المحافل الدولية وتوثيق الشراكة وترسيخها بين القياديتين الأردنية والفلسطينية في مواجهة التحديات والمؤامرات على القضية الفلسطينية.



4. تحميل المسؤولية للإدارة الأمريكية ولحكومة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بالوقف الفوري والتام لجميع الانتهاكات والإجراءات والسياسات والأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية والقدس ومحيطها بوصفها باطلة ولاغيه وتنصلهم للمرجعيات وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الدولية والإقليمية ومبادرة السلام العربية والتي تدعم وتؤكد الحقوق الفلسطينية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف



5. مطالبة دول المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة دائمة العضوية في مجلس الأمن بتفعيل دورهم الأخلاقي وتحمل مسؤولياتهم وفقا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات فاعلة لتنفيذ القرارات والمرجعيات الدولية وخاصة التي تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.



6. دعوة القوى السياسية وفصائل العمل الوطني الفلسطيني لرص الصفوف وتوثيق عرى المودة والتلاحم والحوار وتعزيز الجبهة الداخلية والتصدي لكل من يزرع الفتنة في النفوس الآمنة ويزعزع الاستقرار والسلم الاجتماعي والوقوف في وجه كل من يعرقل مسيرة التحرير والعطاء والخير والنماء لمجتمعنا الفلسطيني.



7. تحذر الهيئة الأقلام الإعلامية المأجورة والمأزومة المنسجمة مع الحملة الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال وأعوانه التي حاولت وتحاول العبث بنسيجنا الاجتماعي ووحدة قرارنا الوطني من خلال بث الإشاعات المغرضة والتقليل من الإنجازات الحكومية والأمنية .



8. تدعو الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية إلى الوقوف في وجه الحملة الإعلامية المنظمة ضد الحكومة والأجهزة الأمنية والمحافظين بتشكيل لوبي مساند وداعم ومناصر للحكومة والأجهزة الأمنية وخاصة الإعلامية من الحريصين على حماية المشروع الوطني الفلسطيني ولمواجهة المؤامرات والتحديات والإشاعات التي تستهدف الوطن والأجهزة الأمنية.



رام الله - دنيا الوطن