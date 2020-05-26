فتح بـ "الفوار" تقيم خيمة تضامن أمام منزل الأسير المضرب الجنازرة



بدوره وجه أمجد النجار، مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل نداءً إلى كل فعاليات محافظة الخليل وأحرار الجنوب ومؤسساته وفعالياته للتضامن وزيارة خيمة التضامن تعبيرا عن رفضهم لسياسة الاعتقال الإداري وللمطالبه بالإفراج الفوري عن الأسير سامي الجنازرة الذي يخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ضد استمرار اعتقاله الإداري.



وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الأسير جنازرة في ظروف عزل قاسية في سجن (أيلا)، حيث نُقل إليه مؤخراً من سجن (النقب) الصحراوي، لافتاً إلى أن إضرابه هو الإضراب الثالث الذي يخوضه منذ عام 2016، علما أنه تعرض للاعتقال سبع مرات على الأقل منذ عام 1991 وامضى ما مجموعه 11 عاماً خلف القضبان.



رام الله - دنيا الوطندعما وإسنادا للأسير المضرب عن الطعام، سامي محمد شعبان الجنازرة ضد اعتقاله الإداري، أقامت حركة فتح منطقة الفوار التنظيمية خيمة تضامن أمام منزله الكائن في منتصف مخيم الفوار.