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مسؤول بمطار الخرطوم: لم نستقبل أية طائرات إسرائيلية

مسؤول بمطار الخرطوم: لم نستقبل أية طائرات إسرائيلية
مطار الخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة أنباء (الأناضول) اليوم الثلاثاء، عن مسؤول في مطار الخرطوم نفيه، استقبال أية طائرات إسرائيلية.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرة إسرائيلية، من طراز (N84UP) هبطت في الخرطوم.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي عبدون، "لم تهبط أي طائرة إسرائيلية اليوم بمطار الخرطوم"، مؤكدًا: "ليس لدينا أي رحلات طيران مجدولة أو عارضة بمطار الخرطوم الدولي". 

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، إن الطائرة التي هبطت بالخرطوم الثلاثاء، هي تركية وتحمل مساعدات طبية.

وأوضح في تصريحات إعلامية، أن الطائرة التركية هبطت بالقاعدة الجوية في الخرطوم، وكان في استقبالها لواء طبيب يتبع لإدارة الخدمات الطبية. 

وأكد أن "الأجواء السودانية لا تُفتح إلا عبر ترتيبات معلومة، ولا يوجد اتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، ناهيك عن هبوطه في مدرج مطار سوداني"، كما نقلت (الأناضول).

يشار إلى أنه في شباط/فبراير الماضي، وبحسب الإعلام الإسرائيلي، عبرت طائرة إسرائيلية، لأول مرة، فوق الأجواء السودانية، بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

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