إسبانيا تسجل أرقاماً منخفضة بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) اليومية

سجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء، أرقاماً منخفضة في عدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19".







وأعلنت البلاد تسجيل 194 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد مصابي الفيروس الإجمالي في البلاد إلى 236259.وفيما يتعلق بعدد الوفيات، فقد سجلت وزارة الصحة الإسبانية، 35 وفاة جديدة فقط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27117.