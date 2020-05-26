بريطانيا: ارتفاع عدد وفيات (كورونا) واستخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج بعض حالاته

وقال جيمس بيثل وزير الدولة لشؤون الصحة: "ونحن نمر بهذه الفترة غير المسبوقة يجب أن نسبق بخطوة أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الطب مع ضمان سلامة المريض باعتبارها الأولوية الأولى".



وأضاف: "سنستمر في مراقبة نجاحات ريمديسيفير في التجارب السريرية في مختلف أرجاء البلاد لضمان أفضل النتائج للمرضى في بريطانيا"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





يشار إلى أن المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي قالت إن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات "كوفيد-19" التي تحتاج لأكسجين إضافي لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي.



وقال الباحثون كذلك إنه "نظرا إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير" من المرجح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت جيلياد: إنها تتوقع صدور نتائج دراساتها على "ريمديسيفير" في علاج الحالات غير الحرجة من (كوفيد-19) بحلول نهاية هذا الشهر.



رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، 134 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.وبذلك يصل عدد حالات الوفاة منذ أن تفشى الفيروس في البلاد، إلى 37048 حالة.يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة: إن بريطانيا ستستخدم عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى (كوفيد-19)، المرجح أن يستفيدوا منه في إطار التعاون مع شركة "جيلياد ساينسز" المصنعة له.وقالت الوزارة: إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من "كوفيد-19" بأربعة أيام.