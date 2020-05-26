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دولي

مركب من دواءين.. اكتشاف علاج "ناجع" لفيروس (كورونا) في إسرائيل

مركب من دواءين.. اكتشاف علاج "ناجع" لفيروس (كورونا) في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن بحثاً أجري في المعهد البيولوجي، أظهر نجاعة علاج لمرضى (كورونا)، مبني على أساس دواءين أعِدا أصلا لمعالجة مصابي داء "غوشيه".

وجاء من المعهد، أن الدواء المزدوج يمكنه أن يشكل حلاً على المدى القريب، علماً بأنه قد تمت المصادقة عليه من قبل الجهات المختصة بمراقبة الأدوية في العالم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتبين من البحث الذي أجراه المعهد، أن الدواء المذكور يتسبب في منع تكاثر الفيروس الذي يدخل الخلايا البشرية ويسبب في موتها.

ويشار إلى أنه تم اختبار نجاعة هذا العقارين في مكافحة عدة أنواع من الفيروسات عندما تم اختبارهما على الحيوانات المخبرية، وبما أن هذين العقارين يستخدمان حاليا لمعاجلة امراض أخرى فمن المتوقع ان تتم المصادقة على استعمالهما كدواء لفيروس (كورونا) بعد فترة وجيزة.

ولم تذكر (مكان) أسماء الأدوية أو الجهات التي وافقت على الدواء الجديد.

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