شؤون فلسطينية

بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.. "الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) بالقطاع

بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.. "الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، تقريرها اليومي بشأن تطورات فيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، في القطاع.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من الإعلان عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة، بالفيروس الفتاك الذي يضرب العالم.

وقالت "الصحة" بغزة: إن عدد الحالات المؤكدة  58 حالة، بينما عدد الحالات التي شفيت 18 حتى هذه اللحظة.

وأكدت أن عدد الحالات النشطة بلغت 38 حالة، مشيرة إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية تم إجراء 381 فحصاً وتم تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مؤكدة أن الإصابات الثلاث تم اكتشافها داخل الحجر الصحي.

للاطلاع على التقرير 

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