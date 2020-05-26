موقع إسرائيلي: ترجيحات بعدم تنفيذ بسط السيادة على المستوطنات بالموعد المحدد

أراضي في الأغوار - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مصادر أمنية ترجيحها، عدم إمكانية فرض السيادة على التجمعات الاستيطانية، في الضفة الغربية في الموعد المحدد وهو شهر تموز/يوليو المقبل.



وبررت المصادر ذلك بسبب عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقالت المصادر إنه من المحتمل أن يكتفي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في الموعد المذكور بإعلان الضم، مع تأجيل تطبيقه بعدة أشهر.



وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي تأتي في إطار تطبيق (صفقة القرن) الأمريكية.



وقال رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهار: إن "السيادة ستفرض على جميع المستوطنات في إسرائيل"، لافتاً إلى أن الموعد للبدء بهذه الخطوة هو الأول من شهر تموز/يوليو القادم، وفق قناة (كان) الإسرائيلية.