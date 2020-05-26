الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين تطالب بتشديد الرقابة علي المقاهي والمطاعم

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين بياناً صحفياً بعد صدور قرار الحكومة الفلسطينية بالسماح للمقاهي والمطاعم والصالات باستئناف نشاطها الطبيعي.



وأوضح رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، الحاج ماجد شيوخي أنه ومن باب المسؤولية الاجتماعية والحرص على صحة المواطنين والسلامة العامة فإن الجمعية ومن باب حرصها على السلامة العامة في هذه القطاعات والرغبة في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين ولرفع معايير جودة الحياة ومعايير السلامة فإنها تنبه إلى ضرورة الاهتمام بالمعايير الصحية الواجب الانتباه إلى تحقيقها والإجراءات الواجب اتخاذها قبل عودة هذه القطاعات للعمل وبضرورة إجراء فحوصات لفيروس (كورونا) لكل العاملين في المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية وضرورة منع مباشرة العمل قبل ظهور نتائج الفحوصات لضمان أن يكون العاملون لائقين صحياً.



ونصحت الجمعية في بيانها إلى ضرورة الاهتمام بصحة العاملين في هذه القطاعات ومرتادي هذه الأمكنة وضرورة مراقبة الأجهزة الأمنية والصحية للبروتوكول الصحي الذي وعدت وزارة الصحة بإصداره.



وأكد الشيوخي بأن المسؤولية تقع على عاتق المسؤولين في الصحة والدفاع المدني والبلديات بمراقبة هذه الأماكن وإصدار التراخيص المطلوبة لضمان السلامة العامة ومتابعة تنفيذ كل التعليمات التي تضمن سلامة المواطنين.