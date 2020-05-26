فتح توجه دعوة للشعب الفلسطيني في هذه الأيام "الصعبة والمصيرية"





كما ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني إلى اليقظة والحذر في هذه الأيام الصعبة والمصيرية التي نمر بها، داعية الجميع إلى التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات وإعلاء صوت الوحدة والوطنية الفلسطينية.







رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الثلاثاء إن أدوات الاحتلال الإسرائيلي والطابور الخامس ينشطون خدمة لأسيادهم.وذكر عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم الحركة أسامه القواسمي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد قرار وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع "كيان الاحتلال" والادارة الامريكية، بدأت أدوات الاحتلال الإسرائيلي والطابور الخامس والعملاء بتصعيد نشاطهم المشبوه وخاصة الإعلامي منه في هذه المرحلة، في محاولة إسرائيلية ضمن خطة للضغط على أصحاب القرار الفلسطيني للقبول بصفقة العار، والعوده عن القرار الذي قضى بوقف العمل بالاتفاقات كافة.وطالبت حركة فتح الإعلام الفلسطيني ورجاله الوطنيين بكل أشكالهم وألوانهم السياسية، أن يتصدوا لتلك المحاولات المشبوهة من خلال التوعية، وتبيان الحقيقة والبحث عن مصدر المعلومة وهدفها وتوقيتها، ومن يقف وراءها ولمصلحة أي جهة.