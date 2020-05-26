وزير الخارجية الصيني: نقف بجوار إفريقيا في مكافحة "كوفيد-19"

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي أول أمس(الأحد) إن الصين وإفريقيا تقفان إلى جانب بعضهما البعض في المعركة ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



صرح وانغ بذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية، مردفا بقوله "الصين وإفريقيا شقيقتان تشاطرتا معا أوقات السراء والضراء".



وأشار إلى أن الصين، في خضم المعركة ضد المرض، بادرت على الفور إلى إرسال فرق خبراء طبيين إلى خمسة مناطق بإفريقيا ودول مجاورة، لافتا إلى أن الفرق الطبية الصينية المقيمة حاليا في 45 دولة إفريقية، هُرعت إلى تقديم المساعدة في الاستجابة للمرض بتلك المناطق وعقدت نحو 400 دورة تدريبية لعشرات الآلاف من أفراد الأطقم الطبية الإفريقية.



وتابع وانغ "نولي الجالية الإفريقية في الصين رعاية كتلك التي تحظى بها عائلاتنا، وجميع الطلبة الأفارقة الذين يتجاوز عددهم 3000 في هوبي وووهان، سالمون وبصحة جيدة، عدا شخصا أصيب بالعدوى وتعافى سريعا".



وأشار إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى ال20 لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، لافتا إلى أن العلاقات بين الصين وإفريقيا صمدت أمام اختبار الزمن وواصلت الازدهار.



وتابع وانغ "سنواصل مساندة إفريقيا في خضم معركتها ضد الفيروس وسنجعل من إرسال مساعدات مكافحة المرض إلى دول إفريقيا وغيرها من الدول النامية، أمرا يحظى بالأولوية".