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97 وفاة و1605 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية بالعالم

97 وفاة و1605 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية بالعالم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" بين أبناء جاليتنا حول العالم ارتفعت إلى 97، والإصابات إلى 1605، تماثل منهم 789 للشفاء.

وأوضحت الخارجية في تقريرها اليومي، أن سفارة دولة فلسطين لدى الكويت أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن مريد أحمد أمين بسيسو (74 عاما)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى 3، وتسجل اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الاصابات الى 17، كذلك تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 10.

وأشارت إلى ان فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، أكد أنه لم يتم تسجيل اية اصابة او وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الاصابات 772، وعدد الوفيات 52، وانه تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 277.

فيما أكد فريق العمل المصغر انه لم تسجل اية اصابة او حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا حول العالم ما عدا حالة الوفاة والاصابة في دولة الكويت.

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