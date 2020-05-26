الاحتلال يبعد حارساً عن المسجد الأقصى ستة أشهر

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حارسا عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن سلطات الاحتلال سلمت حمزة نمر قرار الابعاد بعد استدعائه إلى مركز تحقيق القشلة، وذلك بعد اعتراضه على دخول احد افراد شرطة الاحتلال الى مسجد قبة الصخرة.