شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: نثمن مواقف الأردن وانجازاته المهمة الداعمة للقضية الفلسطينية

الرئيس عباس: نثمن مواقف الأردن وانجازاته المهمة الداعمة للقضية الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه يثمن مواقف الأردن وانجازاته المهمة والداعمة للقضية الفلسطينية والأمة العربية.

وهنأ الرئيس عباس، وفق وكالة (وفا)، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لمناسبة احتفال المملكة بعيد الاستقلال، معرباً في برقية التهنئة عن اعجابه بالانجازات الهامة للمملكة في عهد الملك عبد الله الثاني.

وثمن الرئيس عباس مواقف الأردن ملكاً وحكومة وشعبا الداعمة لقضايا امتنا وفي الطليعة منها قضية شعبنا الفلسطيني، وتضامنها الثابت معه، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال على أرض دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعا الرئيس عباس، الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على ملك الأردن بموفور الصحة والسعادة، وعلى المملكة الأردنية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء، وان يحفظها وشعبنا وشعوب العالم اجمع من وباء "كورونا" ومن كل مكروه.

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