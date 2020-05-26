مستشفى المقاصد ينجح بإدخال تقنية جديدة لحيز التنفيذ الأولى من نوعها بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن الدكتور أحمد فارس خندقجي استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى المقاصد، من إجراء عدة عمليات جراحية لمرضى يعانون من أورام كبيرة بالغدة النخامية بواسطة المنظار، والتي تعد الأولى من نوعها في فلسطين بأيادي فلسطينية خالصة ومن قلب العاصمة الأبدية القدس الشريف.



وفي هذا السياق، أجرى خندقجي مع طاقم طبي بمستشفى المقاصد، عدداً من عمليات الغده النخامية بالتقنية الجديدة بعد عودته من دورة تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية، تكللت بالنجاح دون حصول أي مضاعفات تذكر مع الحفاظ على النظر والتوازن الهرموني، وفق بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وقال خندقجي، إن "مثل هذه العمليات سابقا كانت بحاجة إلى جراحتين، أحدهما جراحة مجهرية عن طريق الأنف والأخرى عن طريق فتح الجمجمة لاستئصال ما تبقى من الورم، ولكن مع وجود التقنية الجديدة أتيحت الفرصة لاستئصال كامل الورم عن طريق الأنف".



وشكر خندقجي كادر مستشفى المقاصد عامة، وقسم جراحه الأعصاب خاصة على توفيره المعدات اللازمة من منظار متطور، وطاقم مساند وغيره لما كان له الأثر الإيجابي في إنجاح المهمة.