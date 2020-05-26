شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل "صفر" إصابات بفيروس (كورونا) وثمانية حالات شفاء

فلسطين تُسجل "صفر" إصابات بفيروس (كورونا) وثمانية حالات شفاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت ثمانية حالات شفاء.

وأوضحت الوزيرة، وفق وكالة (وفا)، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع محافظات الوطن منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 114 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و36 في المحافظات الجنوبية.

ولفتت إلى أن نسبة الحالات النشطة: 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعافٍ، لترتفع نسبة التعافي إلى  80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.

يذكر أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن، هي 9 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

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