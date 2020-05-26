عاجل

  • الرئيس عباس: نثمن مواقف الأردن وانجازاته المهمة الداعمة للقضية الفلسطينية

عربي

لأول مرة في تاريخ السودان.. طائرة إسرائيلية تهبط بمطار الخرطوم

لأول مرة في تاريخ السودان.. طائرة إسرائيلية تهبط بمطار الخرطوم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة إسرائيلية (N84UP) هبطت قبل قليل في العاصمة السودانية الخرطوم.

يذكر أن أول طائرة إسرائيلية، حلّقت على نحو رسمي معلن، للمرة الأولى فوق سماء السودان، بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2020، وجاء ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، بتاريخ 3 شباط (فبراير) 2020، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وفي إطار سعي إسرائيل إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية واستغلال وباء كورونا المستجد، غرّد نتنياهو على "تويتر"، في تاريخ 20 نيسان/ بريل 2020، بقوله كورونا تغيّر العالم، ويمكن أن تغيّر الشرق الأوسط، وآمل أن يكون بشكل إيجابي. و"سنعزز أكثر علاقاتنا مع الدول العربية والإسلامية المعتدلة".

أخبار ذات صلة

قرارات سورية جديدة بشأن منع التنقل وحظر التجول الليلي

قرارات سورية جديدة بشأن منع التنقل وحظر التجول الليلي

شاهد: الملك عبد الله للأردنيين: أيام العسر قد ولت والقادم أفضل

شاهد: الملك عبد الله للأردنيين: أيام العسر قد ولت والقادم أفضل

المغرب تُسجل انخفاض طفيف بمؤشر انتشار فيروس (كورونا)

المغرب تُسجل انخفاض طفيف بمؤشر انتشار فيروس (كورونا)

دولة عربية تُسجل &#34;صفر&#34; إصابات بفيروس (كورونا)

دولة عربية تُسجل "صفر" إصابات بفيروس (كورونا)

&#34;تشمل صلاة الجماعة&#34;.. السعودية تصدر 11 قراراً جديداً بشأن مواجهة كورونا

"تشمل صلاة الجماعة".. السعودية تصدر 11 قراراً جديداً بشأن مواجهة كورونا

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)

الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

مستشفى المقاصد ينجح بإدخال تقنية جديدة لحيز التنفيذ الأولى من نوعها بفلسطين

مستشفى المقاصد ينجح بإدخال تقنية جديدة لحيز التنفيذ الأولى من نوعها بفلسطين

مصرع فتى متأثراً بجراح أصيب بها إثر انفجار جسم مشبوه شمال القطاع

مصرع فتى متأثراً بجراح أصيب بها إثر انفجار جسم مشبوه شمال القطاع

إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم اليوم

إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم اليوم

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

منوعات

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

&#34;ابني يشاهد فيديوهاتها&#34;.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

"ابني يشاهد فيديوهاتها".. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

وفاة الإعلامية شيرين جمال

وفاة الإعلامية شيرين جمال

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس &#34;كورونا&#34;.. ورسالة إلى الجمهور

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا".. ورسالة إلى الجمهور

حياة الفهد تهدد من يلفق الشائعات وتوضح مصدر تمويل &#34;أم هارون&#34;

حياة الفهد تهدد من يلفق الشائعات وتوضح مصدر تمويل "أم هارون"

عربي

قرارات سورية جديدة بشأن منع التنقل وحظر التجول الليلي

قرارات سورية جديدة بشأن منع التنقل وحظر التجول الليلي

المغرب تُسجل انخفاض طفيف بمؤشر انتشار فيروس (كورونا)

المغرب تُسجل انخفاض طفيف بمؤشر انتشار فيروس (كورونا)

دولة عربية تُسجل &#34;صفر&#34; إصابات بفيروس (كورونا)

دولة عربية تُسجل "صفر" إصابات بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)