لأول مرة في تاريخ السودان.. طائرة إسرائيلية تهبط بمطار الخرطوم



يذكر أن أول طائرة إسرائيلية، حلّقت على نحو رسمي معلن، للمرة الأولى فوق سماء السودان، بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2020، وجاء ذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، بتاريخ 3 شباط (فبراير) 2020، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.



وفي إطار سعي إسرائيل إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية واستغلال وباء كورونا المستجد، غرّد نتنياهو على "تويتر"، في تاريخ 20 نيسان/ بريل 2020، بقوله كورونا تغيّر العالم، ويمكن أن تغيّر الشرق الأوسط، وآمل أن يكون بشكل إيجابي. و"سنعزز أكثر علاقاتنا مع الدول العربية والإسلامية المعتدلة".





رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة إسرائيلية (N84UP) هبطت قبل قليل في العاصمة السودانية الخرطوم.