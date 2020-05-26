صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن صافرات الإنذار دوت في مناطق غلاف غزة، مشيرةً إلى أن التفاصيل قيد الفحص.



وفي السياق، قال جيش الاحتلال، إنه تم تفعيل صافرات الانذار في بعض بلدات منطقة غلاف غزة، وأن التفاصيل قيد الفحص.



بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية، إن صافرات الإنذار ربما انطلقت عن طريق الخطأ.



يتبع..





























رام الله - دنيا الوطن