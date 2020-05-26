روسيا تسجل أرقاماً قياسياًُ بحالات الشفاء ووفيات فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء 173، حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء الوباء، فيما حافظ مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبعد تراجع حاد للوفيات أمس الاثنين، عندما تم تسجيل 92 حالة، عاد هذا المؤشر للارتفاع مجددا لتبلغ الحصيلة 3807، فيما بلغ إجمالي الإصابات 363342، وفق (روسيا اليوم).



جاء ذلك في آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، والذي أشار أيضا إلى شفاء 12331 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر عدد يومي للمتعافين، ليصبح مجموعهم 131129.