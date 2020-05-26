دولي

إسرائيل ترضخ لأمريكا وتُقلص حجم الاستثمارات الصينية

إسرائيل ترضخ لأمريكا وتُقلص حجم الاستثمارات الصينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال رضخت للضغوطات الأميركية حول تقليص حجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

وأوضحت القناة، أن لجنة المناقصات التابعة لوزارة المالية الإسرائيلية، قررت اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع منشأة تحلية المياه "شوريك B"، بواسطة شركة إسرائيلية.

وأشارت إلى أن المشروع سيوكل إلى شركة IDE الإسرائيلية، وأشارت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية إإلى أن سعر المتر المكعب من المياه وفقًا لعرض الشركة الإسرائيلية يصل إلى 1.45 شيكل.

وتشير التقديرات بشأن المنشأة الجديدة إلى أنها ستنتج 200 مليون كوب سنويا، ما يرفع من قدرة تحلية المياه في إسرائيل بنسبة 35%. وتبلغ تكلفة إقامة المشروع 2.5 مليار شيكل، وستتم إقامتها خلال ثلاث سنوات، وسينفذ المشروع مئات العمال، وبعد ذلك ستشغلها الشركة الفائزة بالمناقصة حتى العام 2049.

يأتي ذلك رغم الترجيحات بأن يوكل مشروع إقامة منشأة تحلية المياه، تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، لشركة "هاتشيسون" الصينية، ومقرها في هونغ كونغ، حيث قدمت الشركة الصينية عرضا من أصل ثلاثة عروض تلقتها وزارة المالية الإسرائيلية على المناقصة التي طرحتها لتنفيذ المشروع، فيما نافساها شركة إسرائيلية وشركة مشتركة إسرائيلية إسبانية.

وفي السياق، نقل بومبيو معلومات استخباراتية سرية بشأن الصين إلى نتنياهو، وقال: "لدينا مخاوف بشأن النفوذ الصين، وتحدثت مع نتنياهو حول ذلك"، مشدداً على أن الردود التي تلقاها من المسؤولين الإسرائيليين "أرضته"

وكانت الولايات المتحدة قد عبّرت عن قلقها من محاولات الشركات الصينيّة اختراق قطاع الهايتك الإسرائيلي بشكل عام، ولتطبيقات التوجيه والأنظمة الهجوميّة بشكل خاص، بالإضافة إلى الخشية من اختراق سوق الاتصالات الإسرائيلي.

وفي زيارة خاطفة إلى إسرائيل، اجتمع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالمسؤولين الإسرائيليين وطالبهم بوضع حد للاستثمارات الصينية، منها في مواقع تعتبر حساسة للجيش الأميركي، مثل ميناء حيفا، الذي تحط فيه سفن عسكرية أميركية بشكل دوري.

أخبار ذات صلة

روسيا تسجل أرقاماً قياسياًُ بحالات الشفاء ووفيات فيروس (كورونا)

روسيا تسجل أرقاماً قياسياًُ بحالات الشفاء ووفيات فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لفيروس (كورونا)

الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لفيروس (كورونا)

ليبرمان مهاجماً نتنياهو: يجرنا لحرب أهلية لإنقاذ نفسه من مشاكله الشخصية

ليبرمان مهاجماً نتنياهو: يجرنا لحرب أهلية لإنقاذ نفسه من مشاكله الشخصية

الكونغرس الأميريكي يُمرر بصمت 38 مليار دولار لإسرائيل

الكونغرس الأميريكي يُمرر بصمت 38 مليار دولار لإسرائيل

العالم يُسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العالم يُسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

تجربة أمريكي للقاح يُقدم حماية &#34;طويلة الأمد&#34; من فيروس (كورونا)

تجربة أمريكي للقاح يُقدم حماية "طويلة الأمد" من فيروس (كورونا)

أولمرت: نتنياهو مستعد لإحراق إسرائيل مقابل عدم اعتقاله

أولمرت: نتنياهو مستعد لإحراق إسرائيل مقابل عدم اعتقاله

بينهم هنية والنخالة.. خامنئي ينشر رسمة لقادة محور المقاومة يُصلون في الأقصى

بينهم هنية والنخالة.. خامنئي ينشر رسمة لقادة محور المقاومة يُصلون في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

مصرع فتى متأثراً بجراح أصيب بها إثر انفجار جسم مشبوه شمال القطاع

مصرع فتى متأثراً بجراح أصيب بها إثر انفجار جسم مشبوه شمال القطاع

إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم اليوم

إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم اليوم

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

الخارجية: ميزانيات تهويد القدس لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش الاحتلال

الخارجية: ميزانيات تهويد القدس لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش الاحتلال

منوعات

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

&#34;ابني يشاهد فيديوهاتها&#34;.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

"ابني يشاهد فيديوهاتها".. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

وفاة الإعلامية شيرين جمال

وفاة الإعلامية شيرين جمال

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس &#34;كورونا&#34;.. ورسالة إلى الجمهور

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا".. ورسالة إلى الجمهور

حياة الفهد تهدد من يلفق الشائعات وتوضح مصدر تمويل &#34;أم هارون&#34;

حياة الفهد تهدد من يلفق الشائعات وتوضح مصدر تمويل "أم هارون"

عربي

قرارات سورية جديدة بشأن منع التنقل وحظر التجول الليلي

قرارات سورية جديدة بشأن منع التنقل وحظر التجول الليلي

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)

الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)