شؤون فلسطينية

حكومة نتنياهو تُعلن موعد بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية

حكومة نتنياهو تُعلن موعد بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية
نتنياهو وغانتس في الكنيست
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي تأتي في إطار تطبيق صفقة القرن الأمريكية. 

وقال رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهار: إن "السيادة ستفرض على جميع المستوطنات اليهودية في إسرائيل"، لافتاً إلى أن الموعد للبدء بهذه الخطوة هو الأول من شهر تموز/يوليو القادم، وفق قناة (كان) الإسرائيلية. 

يذكر أن الرئيس محمود عباس أعلن وقف كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا بسبب خطوة الضم الإسرائيلية، فيما أدانت دول العالم القرار الإسرائيلي. 

وأمس الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دولته أمام فرصة تاريخية لم تكن موجودة منذ عام 1948 لضم أجزاء من الضفة الغربية. 

أخبار ذات صلة

شاهد: أول صلاة فجر بالحرم الإبراهيمي بعد أشهر على إغلاقه بسبب (كورونا)

شاهد: أول صلاة فجر بالحرم الإبراهيمي بعد أشهر على إغلاقه بسبب (كورونا)

إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم اليوم

إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم اليوم

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

الخارجية: ميزانيات تهويد القدس لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش الاحتلال

الخارجية: ميزانيات تهويد القدس لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

الخارجية: ميزانيات تهويد القدس لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش الاحتلال

الخارجية: ميزانيات تهويد القدس لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش الاحتلال

مصرع مواطن 64 عاماً بحادث سير ذاتي في نابلس

مصرع مواطن 64 عاماً بحادث سير ذاتي في نابلس

دولة أوروبية: ضم إسرائيل لأراضي الضفة يعكس قانون الأقوى والغاب

دولة أوروبية: ضم إسرائيل لأراضي الضفة يعكس قانون الأقوى والغاب

منوعات

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

&#34;ابني يشاهد فيديوهاتها&#34;.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

"ابني يشاهد فيديوهاتها".. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

وفاة الإعلامية شيرين جمال

وفاة الإعلامية شيرين جمال

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس &#34;كورونا&#34;.. ورسالة إلى الجمهور

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا".. ورسالة إلى الجمهور

حياة الفهد تهدد من يلفق الشائعات وتوضح مصدر تمويل &#34;أم هارون&#34;

حياة الفهد تهدد من يلفق الشائعات وتوضح مصدر تمويل "أم هارون"

عربي

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)

الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)

الأردن: ضبط شخص نظّم صلاة العيد وألقى خطبتها

الأردن: ضبط شخص نظّم صلاة العيد وألقى خطبتها