حكومة نتنياهو تُعلن موعد بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي تأتي في إطار تطبيق صفقة القرن الأمريكية.





وقال رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهار: إن "السيادة ستفرض على جميع المستوطنات اليهودية في إسرائيل"، لافتاً إلى أن الموعد للبدء بهذه الخطوة هو الأول من شهر تموز/يوليو القادم، وفق قناة (كان) الإسرائيلية.





يذكر أن الرئيس محمود عباس أعلن وقف كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا بسبب خطوة الضم الإسرائيلية، فيما أدانت دول العالم القرار الإسرائيلي.





وأمس الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دولته أمام فرصة تاريخية لم تكن موجودة منذ عام 1948 لضم أجزاء من الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطن