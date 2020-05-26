ليبرمان مهاجماً نتنياهو: يجرنا لحرب أهلية لإنقاذ نفسه من مشاكله الشخصية

هاجم رئيس حزب (يسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بجر الشعب و"الدولة" لحرب أهلية لانقاذ نفسه من مشاكله الشخصية.





وقال ليبرمان، وفق قناة (كان) الإسرائيلية: "بدلاً من انشغال نتنياهو في مسائله القضائية يحرض فئة معينة من "الشعب" ضد أخرى ويزيد من حدة التوترات والخلافات".





وأضاف ليبرمان: "ما جرى في المحكمة المركزية بالقدس مسرحية ورئيس الوزراء تجاوز كل الخطوط الحمراء".





الجدير ذكره، أنه بدأت يوم الأحد الماضي أولى جلساته محاكمة بنيامين نتنياهو بتهم الفساد وخيانة الأمانة، وهي المحاكمة الأولى في تاريخ إسرائيل لرئيس وزراء وهو على رأس عمله.

رام الله - دنيا الوطن