دولي

الكونغرس الأميريكي يُمرر بصمت 38 مليار دولار لإسرائيل

الكونغرس الأميريكي يُمرر بصمت 38 مليار دولار لإسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس)، إنه في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد الأميركي من آثار جائحة كوفيد -19، التي تسببت بوفاة نحو 100 ألف مواطن، وإصابة 1.7 مليون أميركي، والحقت بالإقتصاد الأميركي خسائر فادحة، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس الماضي على منح إسرائيل ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً، أو 38 مليار دولار على امتداد 10 سنوات.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ برمته قريباً على منح هذه المساعدة التي تعتبر أكبر هدية في التاريخ من دولة واحدة لدولة أخرى.

وحسب الصحيفة، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في ذات اليوم الذي وافق فيه الكونغرس على تقديم هذه الهبة لاسرائيل 15%، وهو أسوأ رقم يتم تسجيله، حيث فقد ما يقارب 39 مليون أميركي وظائفهم منذ أن ظهرت أولى الاصابات في الولايات المتحدة أواخر شهر كانون الثاني الماضي، في وقت كان قد حذر فيه مكتب الميزانية بالكونغرس يوم الثلاثاء (19/5) من أن الاقتصاد الأميركي لن يتعافى من انكماشه الحالي إلا بعد العام المقبل.

علاوة على ذلك، فقد دفعت حزم الإغاثة المالية التي قدمتها الحكومة الفيدرالية حتى الآن حجم الدين الوطني ليتجاوز مستوى قياسياً بلغ 25 تريليون دولار، وفق الصحيفة.

وأضافت: "لم يَر السناتور الجمهوري ماركو روبيو (من ولاية فلوريدا) أي خطأ في ذلك، حيث وافق هو وزملاؤه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهدوء على مشروع قانون قدم يوم الخميس لضمان تقديم ما لا يقل عن 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل على مدى السنوات العشر المقبلة، على الرغم من الفوضى الإقتصادية التي تعصف بالولايات المتحدة".

يذكر أنه بعد أن يتم تمرير القانون بالإجماع في لجنة العلاقات الخارجية المكونة من اثنين وعشرين عضواً (12 جمهوري و 10 ديمقراطيين)، فإن مشروع القانون ينقل إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت عليه بالكامل.

ويهدف المشروع الذي تبناه السيناتور روبيو، وهو جمهوري يميني متشدد، إلى تقنين (وضعه في اطار قانوني) الوعد الذي تعهد به الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016، أملا منه في أن تدعم إسرائيل الاتفاق النووي الإيراني الذي كانت قد وقعته إدارته في صيف عام 2015.

وبموجب الشروط التي وافق عليها أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك، فإن إسرائيل لن تسعى إلى المطالبة بالمزيد من الأموال هذه والبالغة 3.8 مليار دولار السنوية، علماً انه كان حين صوت الكونجرس على نسخة سابقة من مشروع قانون روبيو هذا في 2018 ، تم تحديد هذا الرقم كحد أقصى.

وتم إدخال مشروع القانون في عام 2018 ضمن مشروع قانون أمني آخر في الشرق الأوسط في العام التالي، ولكنه جُمد في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وإثر قيام روبيو بدفع مشروع القانون مرة أخرى، فقد تمت إزالة سقف الإنفاق، حيث أنه في النسخة الجديدة التي أصدرتها لجنة العلاقات الخارجية يوم الخميس (21/5/2020)، فإن الولايات المتحدة ستقدم ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة، و 500 مليون دولار لتمويل برامج الدفاع الصاروخي كل عام على مدى العقد المقبل.

وتفاخر روبيو يوم الخميس بأن مشروع القانون "يُقوي التحالف الأمني الاستراتيجي لأمتنا مع إسرائيل، وهي الديمقراطية الحيوية التي تواجه تهديدات متزايدة وغير مسبوقة لأمنها واستقرارها".

وتم تمرير مشروع القانون يوم الخميس، دون ضجة، وفي حالة شبه سرية من قبل اللجنة، خشية أن يعي المواطنون ما يجري من إهدار للأموال في وقت تنهار فيه بلادهم اقتصادياً، حيث عبر بعض زملاء روبيو من الديمقراطيين عن انزعاجهم بشأن الطبيعة الصامتة للجلسة، لكن لم يعترض أي منهم على تمرير مشروع القانون، وهو ما يمثل أكبر حُزمة مساعدات من هذا القبيل في التاريخ الأمييكي.

ولم يتم تغطية التصويت على المشروع من قبل وسائل الإعلام الأميركية، ولاحظه فقط عدد قليل من النشطاء المناهضين لإسرائيل.

وفي حال حظي التصويت على المشروع في مجلس الشيوخ بالتغطية الإعلامية، فمن المحتمل أن يُثير تمرير المشروع بعض الانتقادات، فحتى قبل انتشار وباء كوفيد-19، فإن دعم الجمهور الأميركي لإسرائيل كان يتراجع.

وبحسب استطلاع أجراه معهد جالوب في أواخر العام الماضي، فإن 59% من الأميركيين تعاطفوا مع إسرائيل في صراع الشرق الأوسط، ما يمثل تراجعاً عما نسبته 64% قالوا بتعاطفهم مع اسرائيل في العام الذي سبقه.

أخبار ذات صلة

ليبرمان مهاجماً نتنياهو: يجرنا لحرب أهلية لإنقاذ نفسه من مشاكله الشخصية

ليبرمان مهاجماً نتنياهو: يجرنا لحرب أهلية لإنقاذ نفسه من مشاكله الشخصية

العالم يُسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العالم يُسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

تجربة أمريكي للقاح يُقدم حماية &#34;طويلة الأمد&#34; من فيروس (كورونا)

تجربة أمريكي للقاح يُقدم حماية "طويلة الأمد" من فيروس (كورونا)

أولمرت: نتنياهو مستعد لإحراق إسرائيل مقابل عدم اعتقاله

أولمرت: نتنياهو مستعد لإحراق إسرائيل مقابل عدم اعتقاله

بينهم هنية والنخالة.. خامنئي ينشر رسمة لقادة محور المقاومة يُصلون في الأقصى

بينهم هنية والنخالة.. خامنئي ينشر رسمة لقادة محور المقاومة يُصلون في الأقصى

الصين: سنتخذ إجراءات إذا قوضت أمريكا مصالحنا في هونغ كونغ

الصين: سنتخذ إجراءات إذا قوضت أمريكا مصالحنا في هونغ كونغ

إيران: ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 7451 والمصابين إلى 137724

إيران: ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 7451 والمصابين إلى 137724

الجيش الإسرائيلي يحذر &#34;حزب الله&#34; من حرب جديدة

الجيش الإسرائيلي يحذر "حزب الله" من حرب جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

أزمة في العلاقات الأردنية الإسرائيلية

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

الخارجية: ميزانيات تهويد القدس لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش الاحتلال

الخارجية: ميزانيات تهويد القدس لن تحقق ما فشل في تحقيقه بطش الاحتلال

مصرع مواطن 64 عاماً بحادث سير ذاتي في نابلس

مصرع مواطن 64 عاماً بحادث سير ذاتي في نابلس

دولة أوروبية: ضم إسرائيل لأراضي الضفة يعكس قانون الأقوى والغاب

دولة أوروبية: ضم إسرائيل لأراضي الضفة يعكس قانون الأقوى والغاب

جامعة القدس المفتوحة: عودة الدوام الإداري كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل

جامعة القدس المفتوحة: عودة الدوام الإداري كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل

منوعات

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

وفاء الكيلاني تظهر مع طفليها من زوجها السابق

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

الأكثر مخالطة لرجاء الجداوي.. ظهور نتيجة فحص دينا الشربيني بفيروس كورونا

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

مصر تفرج عن قاتل سوزان تميم.. ووالدها: السماء ستسألهم عنها

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

&#34;ابني يشاهد فيديوهاتها&#34;.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

"ابني يشاهد فيديوهاتها".. ريهام سعيد تكشف تفاصيل بلاغها ضد سما المصري

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

تعرف على مهنتي علي ربيع ومصطفى خاطر قبل التمثيل

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

محمد وزيري يرفع دعوى إثبات زواج من هيفاء وهبي.. والأخيرة ترد

وفاة الإعلامية شيرين جمال

وفاة الإعلامية شيرين جمال

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس &#34;كورونا&#34;.. ورسالة إلى الجمهور

الكشف عن سبب إصابة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا".. ورسالة إلى الجمهور

حياة الفهد تهدد من يلفق الشائعات وتوضح مصدر تمويل &#34;أم هارون&#34;

حياة الفهد تهدد من يلفق الشائعات وتوضح مصدر تمويل "أم هارون"

عربي

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)

الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)

الأردن: ضبط شخص نظّم صلاة العيد وألقى خطبتها

الأردن: ضبط شخص نظّم صلاة العيد وألقى خطبتها