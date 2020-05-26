شاهد: الملك عبد الله للأردنيين: أيام العسر قد ولت والقادم أفضل









رام الله - دنيا الوطنبشر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الشعب الأردني كافة، بأن القادم أفضل وأن أيام العسر السابقة قد ولت.وجاءت كلمة العاهل الأردني من قصر رغدان العامر، بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين، والتي بثها الديوان الملكي الأردني.وقال الملك عبد الله الثاني: "في هذه الأيام المباركة من عيد الفطر السعيد، تحل علينا ذكرى استقلال مملكتنا الحبيبة، ونحن نعيش ظرفاً استثنائياً، استدعى أن نغيّر شكل احتفالنا المعتاد".​وتابع العاهل الأردني بقوله: "أبشر الجميع بأن القادم أفضل، وأن بعد العسر يسراً، نحن حاضرون بفرحكم في عيد الوطن، فالاستقلال هو أنتم، والسابقون من الآباء والأجداد، في بناء الدولة، ونشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حماة الوطن والاستقلال".واستمر الملك عبد الله الثاني، بقوله: "لم تكن معركتنا مع كورونا، إلا أحد هذه الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة الدولة، ومتانة مؤسساتها، وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية".واستطرد، قائلا: "لقد تباعدنا اجتماعياً، لكننا تقاربنا بقلوبنا وأهدافنا، لكي ننجح. وقد منّ الله علينا بوضوح الرؤية وحكمة القرار، عندما اتّخذنا إجراءات استباقية لمواجهة هذا الوباء، الذي أخاف الجميع على أقرب الناس إليهم، أبنائهم وآبائهم".