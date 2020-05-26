دولة عربية تُسجل "صفر" إصابات بفيروس (كورونا)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أمس الاثنين، إن البلاد لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.





وأوضح المركز، وفق (روسيا اليوم)، أن المختبر التابع لوزارة الصحة تسلم 123 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وأن نتائج الفحص أتت كلها سالبة، مؤكدة خلو جميع الذين تم أخذ العينات منهم من الفيروس.





وأشار إلى أن مجموع من تم فحصهم في مختبرات طرابلس وصل إلى 4 آلاف و527 عينة.



وسجلت وزارة الصحة في طرابلس ومحيطها 75 حالة إصابة بكورونا منها 32 حالة حرجة، فيما تماثل 40 شخصا للشفاء عقب تلقيهم العلاج اللازم، وأكدت أن عدد الوفيات ظل مستقرا عند ثلاث حالات.



رام الله - دنيا الوطن