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دولي

العالم يُسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العالم يُسجل انخفاضاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجل العالم انخفاضاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، حيث تراجع معدل الإصابات بالفيروس إلى 87,8 ألف من 97,3 ألف في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 5 ملايين و497 ألفا و532.

جاء ذلك في بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التي ذكرت أيضا أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 346 ألفا و269، فيما تماثل مليونان و232 ألفا و593 شخصا للشفاء من المرض، وفق (روسيا اليوم). 

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، تليها البرازيل (374,9 ألف) وروسيا (353.4 ألف)، وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف).

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